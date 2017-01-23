Пользователи соцсетей нашли двойника Лукашенко на «женском марше» против Трампа

Вашингтон, 23 января. Пользователи соцсетей на фотографиях «женского марша» противников Дональда Трампа обнаружили двойника президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Мужчина напоминающий белорусского лидера попал в объектив фотокамер, поскольку стоял позади звездной актрисы Кристин Стюарт. На фотографию обратил внимание автор микроблога @cliqqque.

Изображенный на снимке мужчина отличился колоритным внешним видом, и оригинальным головным убором: вязанной розовой шапочкой необычного фасона. Определенное сходство с Александром Лукашенко ему придали черты лица и характерные усы.

Напомним, после инаугурации президента США Дональда Трампа по всей стране прошли массовые акции протеста.