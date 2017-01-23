Ученые объяснили, чем вреден завтрак

Лондон, 23 января. Неназванный британский ученый, проведя многолетние эксперименты над самим собой, объявил всему миру о вреде утреннего приема пищи, таким образом пытаясь сломать стереотип о полезности для организма человека завтрака.

На столь отчаянный шаг исследователь решился восемь лет назад, после того, как ему был поставлен диагноз диабет второго типа, при этом уровень сахара в крови у мужчины поднимался как раз после завтрака.

Ради эксперимента, отказавшись от утреннего приема пищи, и первый раз принимая еду в обед, ученый выяснил, что сахар в его крови держится на нормальном уровне в течение всего дня.

Таким образом, исследовав единичный случай, британец пришел к выводу о вреде завтрака.

