Ученые назвали страны, где будет комфортно во времена глобального потепления

Нью-Йорк, 23 января. Сотрудники Принстонского университета, используя статистические данные об изменении климата, назвали регионы Земли, где климат останется комфортным для существования человека, несмотря на развитие процессов глобального потепления. Указали они также и страны, куда ехать категорически не рекомендуется.

Исследователи опирались на значительный накопленный статистический материал — в их распоряжении были метеорологические сведения, собранные в период с 1986 года, когда глобальное потепление еще казалось чем-то бесконечно удаленным во времени, по 2005 год, когда оно уже было признано практически повсеместно, а ущерб, который оно наносит планете, стал очевиден.

Оказалось, что от глобального потепления нужно бежать в гору. Именно в гористых районах Северной Америки и Европы, а также Восточной Азии, Британских островов и Латинской Америки климат в ближайшие 100 лет почти не изменится, температура воздуха будет колебаться в приемлемых пределах, а атмосферные осадки не будут превращаться ни в сплошную засуху, ни в шквальные ливни.

А вот в Африку и Юго-Восточную Азию уезжать не рекомендуется — в этих регионах будут царить жара и сильнейшая засуха.