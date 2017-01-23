Росавтодор начнет тестирование беспилотных грузовиков

Москва, 23 января. Испытания автономно-управляемых грузовиков начнутся на специализированном полигоне в Подмосковье ориентировочно в марте 2017 года. Об этом сообщает федеральное дорожное агентство.

«Результаты испытаний на полигоне ускорят процесс запуска фур с автопилотом на федеральных дорогах страны», — заместителя руководителя ведомства Игоря Астахова «Газета.ru».

К слову полигон в Шахове был построен компаний Traft и первое время испытания в самых что ни на есть боевых условиях будут проходить грузовики самой компании. Однако уже в августе 2017 гола полигон будет доступен и для других заинтересованных автопроизводителей.

