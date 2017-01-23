Число жертв крушения Boeing 747 под Бишкеком выросло до 39 человек

Бишкек, 23 января. В столице Киргизии умер пострадавший из-за падения Boeing 747 молодой человек. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения республики сообщает ТАСС.

В научно-исследовательском Центре травматологии и ортопедии умер доставленный с места падения Сагынбек Рахманов. Сообщается, что 29-летний молодой человек скончался от многочисленных ожогов.

Сагынбек Рахманов стал 39-й жертвой крушения под Бишкеком самолета Boeing 747. В больницах Киргизии продолжают оказывать помощь 10 выжившим в результате падения самолета людям.

Напомним, летевший маршрутом Гонконг - Бишкек - Стамбул грузовой самолет Boeing 747 упал на расположенный рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта Манас дачный посадок. В результате крушения были разрушены 23 одноэтажных дома, погибли десятки человека, в том числе дети.