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Косачев рассказал, как команда Обамы пыталась уничтожить президентство Трампа
Политика

Косачев рассказал, как команда Обамы пыталась уничтожить президентство Трампа

Сегодня 7:30
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Косачев рассказал, как команда Обамы пыталась уничтожить президентство Трампа

Москва, 23 января. Экс-президент США Барак Обама и члены его администрации сделали практически все, что могли, для того, чтобы не допустить Дональда Трампа в американский Белый дом. Фактически, Трампа пытались делегитимизировать еще до того, как он вступил на пост президента, утверждает член Совета Федерации Константин Косачев.

«Передача власти была какой угодно, только не мирной. Было сделано все, чтобы поставить под сомнение вообще сам факт свободного избрания Трампа и чуть ли не до самого последнего момента сохранялись сомнения в том, что Трампу вообще дадут принять на себя бразды правления последней сверхдержавой, публично озвучивались даже сценарии его физического устранения», — пишет Косачев в своей статье, опубликованной в понедельник газетой «Известия».

По словам сенатора, Трамп является куда большим демократом, чем представители команды Обамы, поскольку прислушивается к мнению большинства. Проигравшие же американские элиты представляют собой либеральные круги, «что автоматически означает для них: ради торжества их «правильных» идей все средства хороши» — поскольку они в своем воображении воплощали все, что в мире есть «правильного» и имели священную миссию по переустройству «всего прочего, по определению неправильного и несвободного мира».

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Валентин Меликов
#константин косачев
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