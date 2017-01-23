Кровавый спорт: футболист получил перелом черепа в чемпионате Англии

Лондон, 23 января. Защитник Hull City AFC Райан Мейсон получил тяжелейшую травму в ходе очередного матча чемпионата Англии против лондонского Chelsea F.C.

Инцидент произошел на 12-й минуте встречи после столкновения Мейсона с защитником лондонского клуба Гари Кэйхиллом. Футболист получил перелом черепа и на носилках унесен с поля.

Неутешительный диагноз подтвердили в Hull City, добавив, что операция прошла успешно, футболист находится в стабильном состоянии и какое-то время будет вынужден провести в госпитале.

Fuerte golpe de cabezas donde Ryan Mason, del #HullCity sufrió una fractura de cráneo.

pic.twitter.com/A0ntiVXe1G — Premier League (@BollPremier) January 22, 2017

Добавим, что Hull City проиграл Chelsea со счетом 0:2 и после 22-го тура чемпионата Англии с 16 очками в копилке находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Возглавляет первенство Chelsea (55 очков).

