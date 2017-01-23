Берлин, 23 января. Скрупулезная проверка, выполненная немецкими учеными, показала, что черный чай в пакетиках, чрезвычайно популярный во всем мире, может представлять смертельную опасность. Исследования, проведенные в ходе шоу ZDF WISO, показала, что практически все виды черного чая содержат пестициды.

Результаты проведенной в прямом эфире проверки вызвали горячую дискуссию в обществе. Оказалось, что в черном чае содержится со всего мира содержится как минимум четыре различных вида пестицидов, которыми уничтожают сорняки на чайных плантациях.

Кроме пестицидов в образцах черного чая со всего мира регулярно обнаруживается вещество антрахинон, применяемый для отпугивания птиц от чайных кустов.

При употреблении человеком с пищей пестициды способны вызывать онкологические заболевания. Лишь у одной из десяти марок чая, исследованных на шоу, уровень содержания пестицидов не превышал 0,02 мг/кг — этот факт известен, а чай популярен во всем мире. Как оказалось, у остальных марок не превышены значения для отдельных веществ, однако суммарное количество пестицидов в чае оказывается очень большим. Тем не менее, эти чаи продолжают оставаться на полках магазинов.