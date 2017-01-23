Власти и оппозиция в Сирии готовы сообща бороться с ИГИЛ

Астана, 23 января. Сирийские власти и оппозиция могут объединить силы в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на источники в вооруженной оппозиции сообщает сайт газеты «Известия».

По данным издания, с инициативой объединить силы с верной правительству сирийской армией в борьбе с ИГИЛ на запланированной на 23 января конференции в Астане планируют выступить представители оппозиции. Речь в предложении пойдет о создании объединенных отрядов, в которых сторонники и противники президента страны Башара Асада смогут вместе воевать против общего врага.

Источники издания в парламенте и военном ведомстве Сирии подтвердили готовность объединиться с вооруженной оппозицией против ИГИЛ. Но при условии соблюдения ряда требований: командовать подразделениями по борьбе с ИГИЛ должно военное руководство страны, участвовать в них смогут только те группировки, членами которых являются граждане Сирии.