Названа причина гибели животных в Приморском океанариуме

Владивосток, 23 января. Насильственные действия стали причиной смерти сивуча и двух тихоокеанских белобоких дельфина осенью прошлого года в Приморском океанариуме. Об этом рассказал академик Андрей Адрианов.

«Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности, сейчас животные находятся под круглосуточным визуальным контролем», — заявил во время пресс-конференции директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН.

По словам ученого, сейчас главное не только найти виновных в гибели животных и привлечь их к наказанию по всей строгости закона, но и создать условия для того, чтобы в дальнейшем избегать подобного рода фактов.

Напомним, что ЧП в Приморском океанариуме случилось в октябре 2016 года. Сначала погиб детеныш сивуча, спустя несколько дней — два тихоокеанских белобоких дельфина.