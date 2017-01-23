Сирия, 23 января. Армия правительства Сирии перехватила контрабандное оружие для боевиков на пути в Дамаск, в провинции Алеппо был захвачен высокопоставленный эмир «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов в районе плотины Ар-Риша. Уничтожены техника и штабы боевиков.

Армия правительства Сирии перехватила контрабандное оружие для боевиков на пути в Дамаск.

После неудачной контратаки боевиков «Джейш аль-Ислам»***** правительственная армия укрепляет позиции и готовится взять населенные пункты Хазрама и Аль-Нашабия.

САА вплотную приблизилась к источникам Аль-Фиджа и близка к их захвату.

Бойцы «Хезболлы» уничтожили штаб «Джабхат Фатах аш-Шам»*** прямым попаданием ракеты в районе западных гор Каламун - Вади Хиль.

Провинция Алеппо

Боевики нанесли ракетный удар по кварталу Салах-эд-Дин в Алеппо, в результате чего семь человек получили ранения.

Армия правительства Сирии начала неожиданное наступление на боевиков к западу от Кханасира на юге провинции.

ССА** при поддержке турецкой армии ведут бои с террористами «Исламского государства» у города Кабасин к северо-востоку от Аль-Баба.

Армия правительства Сирии освободила от террористов «Исламского государства» город Суран в восточном Алеппо, а также деревни Шамер, Сарджа Саджира, Аль-Тунбур, Сарджа Кабира, Минтар и Марран.

ССА и турецкие войска нанесли несколько артиллерийских ударов по позициям террористов в деревне Сафлания к востоку от Аль-Баба, провели наступление и захватили высокопоставленного эмира «Исламского государства».

Сообщается о столкновениях между YPG и силами «Щита Евфрата» в деревне Таль Рифат на севере Алеппо.

САА сформировала новое подразделение под названием «30-я дивизия защитников республики».

Пять боевиков ССА погибли в результате взрыва мины в районе деревни Маллах на севере Алеппо.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии продолжает наступление у авиабазы Т4. Террористы «Исламского государства» несут потери.

Элитное подразделение САА «Щит» освободило стратегическую высоту 725, расположенную возле авиабазы Т-4 в провинции Хомс. Террористы ИГ сбежали со своих позиций, понеся существенные потери.

Правительственные войска вытесняют террористов «Исламского государства» в районе Дейр аль-Завр.

Провинция Дейр эз-Зор

В результате массированных авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии в городе Дейр эз-Зор ликвидировано более 100 террористов «Исламского государства».

Армия правительства Сирии при поддержке NDF****** отбила у террористов «Исламского государства» территории в районе кладбища Дейр эз-Зора и получила возможность прорвать окружение.

Элитные отряды республиканской гвардии армии правительства Сирии направляются в Дейр эз-Зор.

Террористы «Исламского государства» заявили, что ими был уничтожен танк правительственных войск и 16 солдат в районе Панорамы, однако район остается под контролем САА.

Провинция Идлиб

Война между группировками боевиков в провинции подходит к концу. Обе стороны готовы принять условия мирного соглашения.

Провинция Ракка

SDF переправились через Евфрат и вошли в город Табка. Идут ожесточенные бои с террористами «Исламского государства». На данный момент им удалось отбить треть Евфратской ГЭС.

Ирак

Согласно неподтвержденной информации, Абу Бакр аль-Багдади ранен в результате авиаудара в деревне аль-Баадж к западу от Мосула.

Террористы «Исламского государства» заставляют женщин сдавать драгоценности и золото на западе Мосула.

За последние три дня ВВС коалиции уничтожили 90 плавсредств и три баржи террористов «Исламского государства», бежавших с востока Мосула на запад через реку Тигр.