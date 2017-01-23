Спецслужбы США исследуют контакты советника Трампа с Россией

Вашингтон, 23 января. Агенты контрразведки США проводили расследование, касаемо контактов советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами.

Как пишет The Wall Street Journal, из администрации Трампа Флинн стал первым, в отношении кого ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (NSA) проводят расследования ради доказательств «тайного участия России» в выборах президента США.

При этом издание сообщает, что пока нет информации о том, когда именно было начато расследование и были ли выявлены искомые «доказательства». Не известно также, продолжается ли расследование в настоящее время.

Как сообщает RTна русском, значительная часть расследования посвящена переговорам Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшимся 29 декабря. Именно тогда теперь уже экс-президент США Барак Обама подписал закон о санкциях в отношении России.

При этом в Белом доме отметили, что не в курсе о проводимых расследованиях.