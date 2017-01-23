Минобороны РФ: Военное строительство в стране сравнимо с послевоенным периодом

Москва, 23 января. Объемы строительства, проводимые в РФ в интересах министерства обороны, колоссальны и сравнимы с послевоенным периодом. Об этом заявил замруководителя военного ведомства России Тимур Иванов.

«Одновременно строится более двух тысяч объектов как специального, так и социального назначения», — цитирует слова заместителя министра обороны газета «Коммерсант». При этом только в 2016 году были сданы свыше 2500 объектов.

На разных стадиях возведения находятся как радиолокационные станции, гидротехнические сооружения и аэродромы, так и различные медобъекты, жилые дома, школы и детские сады.

По словам Иванова, сданы ряд важнейших объектов в Вилючинске, причальный фронт — в Новороссийске, в Шуе завершено обустройство ракетной бригады, сданы военные городки в Южном военном округе.

Как отметил заместитель министра обороны, сейчас работы по строительству идут на всей территории России — от Калининграда до Курильских островов.