ЦБ отозвал лицензию у омского банка «Сириус»

Омск, 23 января. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у расположенного в Омске Сибирского Банка «Сириус». Об этом говорится в сообщении Банка России.

Согласно размещенной на сайте регулятора информации, лицензия отозвана в связи с неисполнением «Сириусом» законов, которые регулируют банковскую деятельность в России. Сообщается, что на 1 января 2017 года «Сириус» занимал 527 место в банковской системе России. Размер его активов составляет более 857 миллионов рублей.

Напомним, сегодня также стало известно об отзыве лицензии у расположенного в Барнауле «Тальменка-банка». На 1 января 2017 года организация занимала 425 место в банковской системе России.