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Ученые бьют тревогу: температура воды Мирового океана достигла максимума
Общество

Ученые бьют тревогу: температура воды Мирового океана достигла максимума

Сегодня 6:35
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Ученые бьют тревогу: температура воды Мирового океана достигла максимума

Вашингтон, 23 января. Научные сотрудники исследовательского центра из штата Орегона (США) пришли к выводу, что температура воды Мирового океана выросла до критического показателя, что неминуемо приведет к массовому потеплению.

По мнению специалистов, наступление глобального потепления стоит ожидать раньше, чем думалось раньше. Это доказывают полученные данные о том, что температура Мирового океана поднялась до критической отметки. В частности, средние показатели приблизились к показателям температуры в летний, жаркий период. 

Автор исследований Джереми Хоффман заявил, что исследования, проводимые ранее, были не точны, и на самом деле температура в океане на 0,5 градусов Цельсия выше, чем предполагалось.

Ученые бьют тревогу: температура воды Мирового океана достигла максимума

Ученые отмечают, что ранее на нашей планете уже была такая температура Мирового океана, о чем свидетельствуют доли изотопов урана и калия в окаменелых раковинах моллюсков Межледникового периода, найденных на дне. Найденные соединения могут говорить о том, что живые существа морского дня могут буквально свариться еще до 2050 года. 

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Олеся Волкова
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