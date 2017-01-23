Ученые бьют тревогу: температура воды Мирового океана достигла максимума

Вашингтон, 23 января. Научные сотрудники исследовательского центра из штата Орегона (США) пришли к выводу, что температура воды Мирового океана выросла до критического показателя, что неминуемо приведет к массовому потеплению.

По мнению специалистов, наступление глобального потепления стоит ожидать раньше, чем думалось раньше. Это доказывают полученные данные о том, что температура Мирового океана поднялась до критической отметки. В частности, средние показатели приблизились к показателям температуры в летний, жаркий период.

Автор исследований Джереми Хоффман заявил, что исследования, проводимые ранее, были не точны, и на самом деле температура в океане на 0,5 градусов Цельсия выше, чем предполагалось.

Ученые отмечают, что ранее на нашей планете уже была такая температура Мирового океана, о чем свидетельствуют доли изотопов урана и калия в окаменелых раковинах моллюсков Межледникового периода, найденных на дне. Найденные соединения могут говорить о том, что живые существа морского дня могут буквально свариться еще до 2050 года.