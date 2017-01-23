Samsung назвал официальную причину взрывов Galaxy Note 7

Сеул, 23 января. Недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки — в Samsung Electronics обозначили официальные причины возгораний смарфонов Galaxy Note 7.

Как значится в официальном пресс-релизе корпорации, для того, чтобы выяснить причины массовых ЧП понадобилось несколько месяцев. К работе были привлечены порядка 700 человек, которые исследовали более 200 тысяч телефонов и конкретно 30 тысяч аккумуляторных батарей.

К слову, в Samsung не только назвали официальные причины взрывов смартфонов, а именно — недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки, но и принесли всем пострадавшим свои извинения.