Меланья Трамп покинет Белый дом из-за сына

Вашингтон, 23 января. Меланья Трамп вернется из Белого дома в резиденцию мужа в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

Первая леди вынуждена покинуть резиденцию президента США в Вашингтоне из-за десятилетнего сына Бэрона. У мальчика начинаются школьные занятия. Поэтому в ближайшее время Меланья Трамп намерена проводить часть времени в Вашингтоне со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом и возвращаться в Нью-Йорк, чтобы присмотреть за их общим сыном Бэроном.

Напомним, недавно стало известно, что Конгресс США надеется лишить Дональда Трампа возможности снять антироссийские санкции. По сообщению издания «Газета.ru» лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что надеется на поддержку спорной инициативы представителями обеих представленных в конгрессе партий.