Чикаго, 23 января. Меньше острых лезвий, больше электробритвы и генетика — парикмахер Барака Обамы раскрыл секреты прически бывшего президента Соединенных Штатов Америки.

Как передает портал Complex, последние 20 лет 44-й глава США пользуется услугами цирюльника по имени Зариф. До президентства Обама стригся в Чикаго, ну а последние восемь лет парикмахер летал в Вашингтон, чтобы привести в порядок голову президента.

Зариф стал постоянным парикмахером Барака Обамы случайно, когда тот зашел в барберную и не обнаружил своего мастера, а обратился за помощью к другому парикмахеру.

Добавим, что, судя по всему, ближайшие пару лет Зариф продолжит летать в Вашингтон. Как передает «Газета.ru», Барак Обама после завершения работы на посту президента остался в столице США, и переехал из Белого дома в шикарный особняк.

