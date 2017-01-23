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Эстония будет тренировать киберармию для НАТО
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Эстония будет тренировать киберармию для НАТО

Сегодня 6:18
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Эстония будет тренировать киберармию для НАТО

Таллин, 23 января. Министерство обороны Эстонии объявило о планах модернизации крупнейшего в Европе киберполигона. В ведомстве пояснили, что объект модернизируется в интересах НАТО, членом которого страна является с 2004 года. 

Работы по модернизации полигона, созданного в 2011 году для отработки методик борьбы с киберугрозами, начнутся уже в 2017 году. Известно, что они будут идти на средства НАТО, однако точные суммы не называются. Пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андрес Санг подтвердил «Известиям», что Таллин поддерживает усилия НАТО по борьбе с киберугрозам, включая размещение киберполигона и специального учебного центра киберобороны (NATO Co-operative Cyber Defence Centre of Excellence).

Киберполигон располагается в Тарту. Ранее здесь уже проходили крупные учения НАТО, во время которых имитировались отражения массированных кибератак на компьютерные системы стран — членов альянса. 

Как пояснили в штаб-квартире НАТО, эксперты по кибербезопасности используют полигон для учений. Однако при этом в Брюсселе подчеркивают, что НАТО не имеет наступательного киберпотенциала и не пытается его создать. 

Независимый эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович высказал мнение, что «для РФ центр в Эстонии не представляет угрозы», поскольку Таллин ранее никогда не был источником атак. «Однако будет наивным полагать, что у НАТО нет наступательного киберпотенциала», — добавил он.

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Олеся Волкова
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