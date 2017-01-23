ЦРУ опубликовало секретную информацию об армии СССР

Москва, 23 января. В общий доступ попали документы времен холодной войны, которые в России до сих пор считаются секретными. Об этом сообщают «Известия».

Центральное разведывательное управление США выложило в общий доступ в сети Интернет ряд секретных документов, касающихся вооруженных сил Организации Варшавского договора. В том числе огласке преданы переведенные на английский язык инструкции по применению различных родов и видов войск советской армии, в том числе дальней и фронтовой авиации, учебники Академии Генштаба СССР и даже отчеты о проведенных учениях. Среди опубликованных документов также представлен подготовленный для президента США Генри Кисенджера меморандум «Советские концепции войны в Европе: переход от обычного к ядерному конфликту».

Отмечается, что опубликованные ЦРУ документы имеют отношение к периоду с 1955 по 1985 годы, в то время как в России рассекречены документы лишь до 1965 года. Таким образом, часть обнародованной США информации может считаться секретной в РФ.