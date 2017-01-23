Расселение психоневрологических интернатов планирует Минтруд России

Москва, 23 января. В недрах российского министерства труда и социальной защиты готовятся нововведения, которые, по задумке их авторов, должны облегчить жизнь десяткам тысяч постояльцев психоневрологических интернатов (ПНИ).

Как пишут «Известия», речь идет о людях с инвалидностью, здоровье которых, тем не менее, позволяет проживать не в специализированных учреждениях, а в домашних условиях, при этом находясь под контролем соответствующих специалистов.

Как отмечается, подобное предложение может быть реализовано в разных формах. Например, при организации проживания постояльцев ПНИ в малокомплектных общежитиях, социальных деревнях и даже — в собственном жилье.

Сейчас пилотные проекты по так называемому «сопровождаемому проживанию» стартовали в Пскове и Нижнем Новгороде. Добавим, что всего в психоневрологических интернатах России проживают около 150 тысяч человек.

