FAN-TV Лента новостей
Расселение психоневрологических интернатов планирует Минтруд России
Общество

Расселение психоневрологических интернатов планирует Минтруд России

Сегодня 6:00
48

Расселение психоневрологических интернатов планирует Минтруд России

Москва, 23 января. В недрах российского министерства труда и социальной защиты готовятся нововведения, которые, по задумке их авторов, должны облегчить жизнь десяткам тысяч постояльцев психоневрологических интернатов (ПНИ).

Как пишут «Известия», речь идет о людях с инвалидностью, здоровье которых, тем не менее, позволяет проживать не в специализированных учреждениях, а в домашних условиях, при этом находясь под контролем соответствующих специалистов.

Как отмечается, подобное предложение может быть реализовано в разных формах. Например, при организации проживания постояльцев ПНИ в малокомплектных общежитиях, социальных деревнях и даже — в собственном жилье.

Сейчас пилотные проекты по так называемому «сопровождаемому проживанию» стартовали в Пскове и Нижнем Новгороде. Добавим, что всего в психоневрологических интернатах России проживают около 150 тысяч человек.
 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: протестующих иностранцев не пустили в США, книгу о Трампе сняли с продаж за ложь

Вчера 23:04
325

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

Вчера 22:32
544

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

Вчера 22:30
829

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Вчера 22:19
304

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Вчера 20:59
3610
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ЦРУ опубликовало секретную информацию об армии СССР

6:06

Расселение психоневрологических интернатов планирует Минтруд России

6:00

Ученые объяснили, почему во время стресса женщины едят, а мужчины смотрят порно

5:45

СК проверяет информацию о гибели 49 человек из-за морозов в Хабаровском крае

5:44

Банк России отозвал лицензию у «Тальменка-банка» из Барнаула

5:23

В России могут ввести акцизы на «Боярышник»

5:20

Мадонна рассказала, что имела в виду под фразой «взорвать Белый дом»

5:12

Стали известны самые кассовые российские фильмы XXI века

4:58

Москвичам хотят запретить держать в квартирах собак крупных пород

4:58

Минэкономразвития РФ подвергло критике антитабачную концепцию Минздрава

4:44

Samsung раскрыл тайну взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7

4:36

Вальс объявил, что будет защищать Францию от Путина, Трампа и Фийона

4:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ЦРУ опубликовало секретную информацию об армии СССР
Читать
Закрыть