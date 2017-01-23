Ученые объяснили, почему во время стресса женщины едят, а мужчины смотрят порно

Лондон, 23 января. Ученые из Великобритании выяснили, почему при возникновении стресса женщины налегают на сладкое, а мужчины — на порно.

Как оказалось, при поедании гастрономических изысков в организме прекрасных дам идет усиленная выработка гормонов, которые поднимают настроение, а просмотр фильмов для взрослых помогает представителям сильного пола отвлечься от негативных дум.

В ходе исследования на тему разработки программ по преодолению стресса, учитывая гендерную составляющую, британские ученые наблюдали за поведением 250 женщин и 115 мужчин.

Учитывая выявленные факты, исследователи рекомендовали психологам учитывать их при составлении методик борьбы со стрессом.

