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СК проверяет информацию о гибели 49 человек из-за морозов в Хабаровском крае
Происшествия

СК проверяет информацию о гибели 49 человек из-за морозов в Хабаровском крае

Сегодня 5:44
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СК проверяет информацию о гибели 49 человек из-за морозов в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 января. Следственный комитет проверяет информацию о гибели от переохлаждения 49 человек в Хабаровском крае. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Следователей заинтересовала появившаяся 20 января в ряде СМИ и сети Интернет информация о том, что с ноября 2016 года по 17 января 2017 года в Хабаровском крае из-за морозов погибли 49 человек. Ведомство начло проверку опубликованных данных и, в том числе, достоверности размещенных в средствах массовой информации сведений. Сообщается, что по результатам проверки Следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю будет принято решение.

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