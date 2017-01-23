СК проверяет информацию о гибели 49 человек из-за морозов в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 января. Следственный комитет проверяет информацию о гибели от переохлаждения 49 человек в Хабаровском крае. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Следователей заинтересовала появившаяся 20 января в ряде СМИ и сети Интернет информация о том, что с ноября 2016 года по 17 января 2017 года в Хабаровском крае из-за морозов погибли 49 человек. Ведомство начло проверку опубликованных данных и, в том числе, достоверности размещенных в средствах массовой информации сведений. Сообщается, что по результатам проверки Следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю будет принято решение.