В России могут ввести акцизы на «Боярышник»

Москва, 23 января. Росалкогольрегулирование предложило правительству ввести лицензирование всей спиртсодержащей продукции «двойного назначения», сообщают «Известия».

Росалкогольрегулирование (РАР) направило в правительство письмо, в котором предложило ввести ряд дополнительных мер по регулированию оборота спиртсодержащей продукции. В документе говорится о необходимости введения лицензирования всех спиртсодержащих жидкостей «двойного назначения» и предлагается уравнять акцизы на этиловый спирт, который используется в производстве непищевых жидкостей, с акцизами на крепкий алкоголь.

Кроме того ведомство изложило в письме предложения внедрить систему государственного учета в обороте содержащих спирт лекарств и установить норму их отпуска. Также РАР предлагает усилить ответственность за незаконный оборот и производство спирт содержащей продукции.