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Мадонна рассказала, что имела в виду под фразой «взорвать Белый дом»
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Мадонна рассказала, что имела в виду под фразой «взорвать Белый дом»

Сегодня 5:12
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Мадонна рассказала, что имела в виду под фразой «взорвать Белый дом»

Вашингтон, 23 января. Не иначе как вырванную из контекста фразу назвала Мадонна свой призыв, озвученный на марше протеста по поводу того, что хотела бы «взорвать Белый дом».

Объясняться за в сердцах брошенную фразу поп-диве пришлось в своем аккаунте в Instagram. По мнению певицы, виновны оказывается журналисты, которые вырвали фразу из контекста, таким образом грубо исказив заложенный туда смысл.

Как пишет Мадонна, несмотря на то, что во время своего выступления перед многотысячной толпой она испытывала ярость от всего происходящего, фраза про «взорвать Белый дом» всего лишь была метафорой.

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Алексей Громов
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