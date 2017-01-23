Стали известны самые кассовые российские фильмы XXI века

Москва, 23 января. Специалисты выяснили, какие российские фильмы начала XXI века понравились зрителям больше всего.

Согласно опубликованному телеканалом «МИР 24» Топ-5, самым кассовым фильмом российской киноиндустрии стал блокбастер Федора Бондарчука «Сталинград». Фильм заработал в прокате 68 миллионов долларов. На втором месте разместилась заработавшая 55,5 млн долларов картина Тимура Бекмамбетов «Ирония судьбы. Продолжение». Третье место занял фильм Олега Степченко «Вий 3D». Его кассовые сборы составили 39,5 млн долларов. Четвертую и пятую позиции в Топ-5 заняли «Адмиралъ» и «Елки-3», собравшие на двоих более 76 млн долларов.

По подсчетам экспертов в общей сложности за первые 15 лет XXI века российские фильмы заработали в прокате почти 1,8 млрд долларов.