Москвичам хотят запретить держать в квартирах собак крупных пород

Москва, 23 января. Запрет на содержание в квартирах москвичей собак крупных пород может быть введен в российской столице. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на одной из ближайших сессий городского парламента.

Как передает «Газета.ru», об этой инициативе депутатов Московской городской думы рассказала председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова. В частности, предлагается запретить держать в многоквартирных домах такие породы, как мастифы, доги и кавказские овчарки.

По мнению парламентариев, самое комфортное место для больших собак — частные домовладения. Данная мера, как считают депутаты, обеспечит больший комфорт как непосредственно четвероногим, так и людям, которые будут подвержены гораздо меньшему риску нападения.