Минэкономразвития РФ подвергло критике антитабачную концепцию Минздрава

Москва, 23 января. Некоторые положения предложенной министерством здравоохранения России антитабачной концепции нарушают основные права граждан. Об этом заявили в российском министерстве экономического развития.

Как пишут «Известия», свою «рецензию» на предложенный Минздравом план написал замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Чиновник, безусловно, в целом поддерживает необходимость мер, которые будут направлены на оздоровление общества, однако согласен далеко не со всем, что предложили коллеги.

В первую очередь, по мнению Фомичева, предлагаемые в концепции запреты ограничат права граждан, что идет в разрез Конституции Российской Федерации и гражданскому законодательству.

Кроме того, по мнению чиновника, повышение ставок по акцизам приведет к тому, что рынок заполнят контрафакт и продукция, производимая на территории государств — членов ЕАЭС.