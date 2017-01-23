Samsung раскрыл тайну взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7

Сеул, 23 января. Причиной возгорания смартфонов Galaxy Note 7 стали недочеты проектирования и процесса сборки аккумуляторов устройства. Об этом топ-менеджеры компании Samsung сообщили входе пресс-конференции.

Представители производителя заявили, что провели исследование более 200 тысяч смартфонов и 30 тысяч аккумуляторов к ним. При этом изучались не только сами устройства, но и поставляемое к ним программное обеспечение, процессы сборки, система контроля качества и даже условия доставки смартфонов до точек реализации. В результате специалисты Samsung и независимые эксперты пришли к выводу, что многочисленные случая возгорания смартфонов Galaxy Note 7 связаны с недочетами проектирования и технологического процесса сборки аккумулятора устройства.

Глава мобильного подразделения Samsung принес извинения всем владельцам смартфона, а также партнерам корпорации и операторам мобильной связи. И пообещал не допустить подобных ситуаций в будущем.