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Вальс объявил, что будет защищать Францию от Путина, Трампа и Фийона
Политика

Вальс объявил, что будет защищать Францию от Путина, Трампа и Фийона

Сегодня 4:29
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Вальс объявил, что будет защищать Францию от Путина, Трампа и Фийона

Париж, 23 января. Защищать Францию и французский народ от внешних и внутренних врагов намерен бывший премьер Пятой республики и кандидат в президенты Мануэль Вальс.

Как передает РИА Новости, под внешними врагами политик подразумевает Владимира Путина и Дональда Трампа, правда не пояснив почему, а внутренние враги, по мнению социалиста — ультраправые и правые. Первые, как считает Вальс, просто-напросто «разрушат страну», а вторые — «жестки, консервативны и либеральны». 

Кроме того, как сказал экс-премьер, ничего хорошего не ждет он и от глобализации, поэтому намерен защищать Францию и от нее. «Я отказываюсь бросать французов на произвол судьбы», — резюмировал Мануэль Вальс, выступая перед сторонниками после завершения первого тура праймериза социалистов.

Напомним, что в ходе предварительного голосования политик, заняв второе место, прошел во второй тур. Вальс набрал 31,24% голосов, а лидером, с 36,12% голосов, стал бывший министр образования Бенуа Амон.
 

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Алексей Громов
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