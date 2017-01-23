В 2016 году в России снизилось количество «плохих» долгов

Москва, 23 января. В России отмечено рекордное за последние несколько лет снижение количества «плохих» долгов. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщают «Известия».

Снижение безнадежной задолженности по выданным населению кредитам в последнем квартале 2016 года прослеживалась во многих сегментах рынка кредитования. С 20,2% до 19,8% снизилась доля «плохих» долгов среди потребительских кредитов. На 0,3% снизилось количество ипотечных кредитов, платежи по которым не вносились в течение 90 дней. «Плохие» долги по кредитным картам сократились сразу на 6%: с максимального значения 19,8% во втором квартале 2016 года до 13,8% на начало 2017 года.

Издание отмечает, что снижение доли просроченной задолженности происходит на фоне реального сокращения доходов населения. Улучшение ситуации опрошенные «Известиями» специалисты связали с более тщательным выбором заемщиков кредитными организациями и укрепление курса рубля.