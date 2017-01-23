Один человек погиб в результате стрельбы в Техасе

Сан-Антонио (Техас, США), 23 января. Как минимум один человек погиб и еще несколько получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы, которая возникла в одном из торговых центров в техасском городе Сан-Антонио.

Как информирует телеканал NBC, кровавая перестрелка началась в ходе попытки двоих подозреваемых ограбить ювелирный отдел. Жертвой преступников стал мужчина, который пытался остановить грабителей.

Впрочем, в ходе стрельбы ранение получил один из злоумышленников, второй, которому удалось бежать, успел ранить нескольких посетителей торгового центра. Сейчас подозреваемого объявили в федеральный розыск, передает «Газета.ru».