СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии

Москва, 23 января. Полицейские подразделения Росгвардии получат многофункциональные резиновые дубинки с электрошокером, фонариком и лазерным прицелом. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, новые штурмовые дубинки-электрошокеры ZEUS не имеют аналогов в мире. Внешне они будут практически неотличимы от используемых сейчас прорезиненных дубинок. Но у ZEUS будет встроенный светодиодный фонарик, способный поражать цели на расстоянии до пяти метров электрошокер и прилагающийся к нему лазерный прицел. Также устройство будет способно отстреливать светошумовые гранаты, а чтобы уникальную дубинку не могли использовать злоумышленники, ее привяжут к хозяину специальным чип-кодом.

Разработкой ZEUS занималась компания OBERON. Как пояснил «Известиям» гендиректор фирмы Игорь Шушура, уникальная дубинка-электрошокер уже проходит госипытания. Ее поставка для нужд Росгвардии начнется уже в ближайшее время.