Нью-Йорк напугало размещенное в Twitter NYT сообщение о российском ракетном ударе

Нью-Йорк, 23 января. Хакеры разместили на страничке газеты The New York Times в Twitter сообщение о скором нанесении Россией ракетного удара по США.

Атаке хакеров подверглась предназначенная для размещения видеоматериалов дополнительная страничка издания @nytvideo, на которую подписано более 260 тысяч пользователей социальной сети. В размещенном взломщиками сообщении говорилось о подготовке ракетного удара по США. При этом хакеры ссылались на якобы попавшее в СМИ заявление президента России Владимира Путина.

Публикация была быстро обнаружена и удалена сотрудниками издания. Позже на страничке появились новые сообщения, в которых сообщалось, что взлом мог быть делом рук членов известной атаками на микроблоги других СМИ и крупных компаний хакерской группы OurMine.