Взрыв 20 зданий за 10 секунд в Китае попал на видео

Ухань (Китай), 23 января. В китайском городе Ухань контролируемый взрыв всего за десять секунд стер с лица Земли почти 20 многоэтажек.

Девятнадцать многоэтажных домов занимали как минимум 150 «квадратов». Для того, чтобы сравнять высотные постройки с землей, специалисты использовали не менее пяти тонн тротила. Взрывные устройства положили в 120 тысяч мест по всей площади. Дома взрывали в минувшую субботу.

На территории, где были расположены многоэтажные дома, власти китайского города планируют разместить бизнес-квартал, там же будет находиться небоскреб, высота которого превысит 700 метров.