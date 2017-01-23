Центробанку предложат защитить заемщиков от кредиторов

Москва, 23 января. ОНФ обратится к Центробанку с предложениями, направленными на защиту заемщиков от кредиторов, сообщают «Известия».
По данным издания, проводившие исследование в рамках проекта «За права заемщиков» эксперты «Общероссийского народного фронта» во второй декаде февраля намерены предложить на экспертном совете по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке ряд мер. Речь идет о регулировании отношения максимального долга к доходу заемщика и введению практики контрольных закупок финансовых продуктов.
В первом случае ОНФ предложит запретить кредиторам выдавать в заем суммы, ежемесячные выплаты по которым будут превышающие доходы заемщика. По вопросу о введении контрольных закупок финансовых продуктов руководитель проекта «За права заемщиков» Виктор Климов пояснил, что при анализе более чем 4,5 тысяч жалоб заемщиков, которые размещены на различных профильных ресурсах в сети Интернет, выяснилось что больше всего потребителей не устраивают навязываемые кредитором дополнительные услуги. Защитить заемщиков от желающих нажиться на них кредиторов Климов предложил практикой контрольных закупок.
«Если регулятор будет осуществлять контрольную закупку и проверять продукт, то банки уже не смогут навязывать услуги, поскольку нарушение выявят и накажут превентивно», — сказал Виктор Климов