Центробанку предложат защитить заемщиков от кредиторов

Москва, 23 января. ОНФ обратится к Центробанку с предложениями, направленными на защиту заемщиков от кредиторов, сообщают «Известия».

По данным издания, проводившие исследование в рамках проекта «За права заемщиков» эксперты «Общероссийского народного фронта» во второй декаде февраля намерены предложить на экспертном совете по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке ряд мер. Речь идет о регулировании отношения максимального долга к доходу заемщика и введению практики контрольных закупок финансовых продуктов.

В первом случае ОНФ предложит запретить кредиторам выдавать в заем суммы, ежемесячные выплаты по которым будут превышающие доходы заемщика. По вопросу о введении контрольных закупок финансовых продуктов руководитель проекта «За права заемщиков» Виктор Климов пояснил, что при анализе более чем 4,5 тысяч жалоб заемщиков, которые размещены на различных профильных ресурсах в сети Интернет, выяснилось что больше всего потребителей не устраивают навязываемые кредитором дополнительные услуги. Защитить заемщиков от желающих нажиться на них кредиторов Климов предложил практикой контрольных закупок.