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Обматерившая Трампа Мадонна объяснила, что имела в виду
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Обматерившая Трампа Мадонна объяснила, что имела в виду

Сегодня 2:52
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Обматерившая Трампа Мадонна объяснила, что имела в виду

Вашингтон, 23 января. Американская певица Мадонна выступила с заявлением, в котором объяснила, что ее слова на марше протеста против президента США Дональда Трампа были неправильно поняты и выдернуты из контекста. Об этом она написала в соцсети  Instagram.

Она подчеркнула, что не является «жестоким человеком» и не пропагандирует насилие. По ее словам, люди услышали лишь одну фразу, вырванную из общего контекста. Певица объяснила, что «выражалась метафорами», передавая свой гнев и возмущение.

Напомним, что во время массовой акции протеста против Трампа, известной как «Женский марш», Мадонна в прямом эфире канала CNN выступила с нецензурной речью против Трампа. В ней она, помимо прочего, заявила, что «много думала о том, чтобы взорвать Белый дом».  

 

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Антон Зарубин
#трамп #мадонна
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