FAN-TV Лента новостей
Пушков ответил на слова экс-премьера Франции Фийона об антироссийских санкциях
Политика

Пушков ответил на слова экс-премьера Франции Фийона об антироссийских санкциях

Сегодня 2:42
65

Пушков ответил на слова экс-премьера Франции Фийона об антироссийских санкциях

Москва, 23 января. Алексей Пушков посоветовал бывшему премьеру Франции Франсуа Фийону повторить сказанное им о бесполезности антироссийских санкций Ангеле Меркель и сенаторам в США.

Реакцию представителя Совета Федерации вызвало интервью бывшего премьер-министра, кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона газете Monde. В нем Фийон заявил, что сотрудничество с Россией важно для будущего Европы и признал бесполезность антироссийских санкций, которые не смогут «согнуть» российский народ.

«Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США», — прокомментировал слова Фиона в своем  Twitter Алексей Пушков.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: протестующих иностранцев не пустили в США, книгу о Трампе сняли с продаж за ложь

Вчера 23:04
245

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

Вчера 22:32
435

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

Вчера 22:30
686

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Вчера 22:19
259

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Вчера 20:59
2927
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Центробанку предложат защитить заемщиков от кредиторов

3:09

Обматерившая Трампа Мадонна объяснила, что имела в виду

2:52

Пушков ответил на слова экс-премьера Франции Фийона об антироссийских санкциях

2:42

Минфин РФ предложил с 2018 года ограничить наличные расчеты

2:29

Роскошная жизнь Стаса Михайлова поразила пользователей соцсетей

2:27

Фийон: Ни Украина, ни Грузия не смогут вступить в ЕС или НАТО

2:05

Трамп прокомментировал записку, оставленную ему Обамой в Белом доме

1:45

Названы животные, которые могут лечить людей

1:35

Де Мистура указал на важность переговоров по Сирии в Астане

1:25

После нас хоть потоп: Экс-президент Гамбии прихватил с собой бюджет страны

1:21

Конгресс США хочет лишить Трампа возможности снять санкции с России

1:07

New York Times опубликовала фейк о «ядерном ударе» России по США

1:02
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Центробанку предложат защитить заемщиков от кредиторов
Читать
Закрыть