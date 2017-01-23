Пушков ответил на слова экс-премьера Франции Фийона об антироссийских санкциях

Москва, 23 января. Алексей Пушков посоветовал бывшему премьеру Франции Франсуа Фийону повторить сказанное им о бесполезности антироссийских санкций Ангеле Меркель и сенаторам в США.

Реакцию представителя Совета Федерации вызвало интервью бывшего премьер-министра, кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона газете Monde. В нем Фийон заявил, что сотрудничество с Россией важно для будущего Европы и признал бесполезность антироссийских санкций, которые не смогут «согнуть» российский народ.