Минфин РФ предложил с 2018 года ограничить наличные расчеты

Москва, 23 января. Минфин России выступил с предложением ограничить обращение наличных денежных средств. В частности, инициатива министерства содержит проект требования оплачивать крупные покупки исключительно при помощи безналичного расчета.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, такое нововведение позволит сделать экономику России более прозрачной.

Ряд депутатов уже поддержал предложение министра. Ожидается, что после 2018 года будет невозможно оплачивать наличными покупки, стоимостью более 2 миллионов рублей.

Силуанов заявил, что подобные меры позволят «обелить» экономику России, а также собрать больше налогов. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной», – приводит слова министра газета «Известия».