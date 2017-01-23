Роскошная жизнь Стаса Михайлова поразила пользователей соцсетей

Москва, 23 января. Пользователи сети Интернет в шутливой форме отреагировали на роскошь резиденции певца Стаса Михайлова.

Пользователи соцсетей увидели роскошные интерьеры особняка Стаса Михайлова благодаря вышедшей в эфир 22 января телепередаче «Пока все дома». Певец вместе с семьей принял ведущего Тимура Кизякова в огромном зале с роскошным убранством. Михайлов усладил гостя за огромный мраморный стол и снабдил специальными одноразовыми тапочками, чем вызвал особенный ажиотаж у телезрителей.

Показанная в телеэфире роскошь особняка Михайлова поразила простых пользователей сети. Некоторых из них принялись шутить о благосостоянии певца и намекать на его вкус. Другие в шутливой форме признали его популярность.