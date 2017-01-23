Фийон: Ни Украина, ни Грузия не смогут вступить в ЕС или НАТО

Париж, 23 января. Лидер французской партии «Республиканцы» и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал «безответственными» призывы лидеров ЕС к интеграции Грузии и Украины.

По его словам, подобные призывы являются безответственными и ни на чем не основанными высказываниями. «Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО», – заявил Фийон.

Также он подверг Запад критике за агрессивную политику в отношении России. Он призвал прекратить военное соперничество с Москвой, назвав его ошибкой. В частности, он выступил против развертывания системы противоракетной обороны возле российских границ, сообщает «Газета.ru».