Трамп прокомментировал записку, оставленную ему Обамой в Белом доме

Вашингтон, 23 января. Президент США Дональд Трамп ознакомился с содержанием записки, которую оставил его предшественник Барак Обама в ящике рабочего стола Белого дома.

Трамп назвал послание от Обамы «прекрасным». «С его стороны было замечательно написать его», — отметил Трамп. Президент особо подчеркнул, что не станет разглашать содержание записки.

Оставлять в ящике стола записку своему преемнику – старая традиция американских президентов. О ее содержании знают лишь автор и адресат.

Напомним, что Дональд Трамп официально вступил в должность президента 20 января этого года.