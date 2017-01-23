Названы животные, которые могут лечить людей

Москва, 23 января. Биологи опубликовали список животных, которые имеют способности лечить людей.

Специалисты включили в список представителей флоры с подобными способностями лошадей, кошек, собак, плеч и змей.

Лошадям под силу излечить человека после тяжелого ранения и решить проблемы с опорно-двигательной системой. Они помогают победить алкоголизм и наркоманию. Собаки помогают справиться с депрессией, укрепить сердечно-сосудистую систему, они также могут рассказать о наличии раковых клеток. Кошки также занимаются профилактикой психоэмоциональных расстройств.

Пчелы помогают людям благодаря меду и прополису, а змеи имеют яд, который также входит в состав многих медикаментов.