Де Мистура указал на важность переговоров по Сирии в Астане

Астана, 23 января. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел встречу с российской делегацией в Астане, отметив, что назначенные на этот понедельник переговоры являются важным шагом в сирийском урегулировании.

По словам де Мистуры, Сирия крайне нуждается в стабилизации перемирия. Он подчеркнул, что переговоры с участием представителей России, Ирана и Турции являются важным шагом.

«Если это поможет стабилизации перемирия — то это то, в чем нуждаются сирийцы», — приводит слова де Мистуры «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что в Астане прошла встреча российской и сирийской делегаций. Также ожидается встреча представителей России с делегацией сирийской оппозиции.