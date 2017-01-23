После нас хоть потоп: Экс-президент Гамбии прихватил с собой бюджет страны

Банжул, 23 января. Бывший президент Гамбии Яйя Джамме перед тем, как покинуть страну, выкрал практически всю государственную казну.

По словам спецсоветника нового лидера Гамбии, в настоящее время страна на грани финансовой катастрофы.

«Гамбия находится в бедственном финансовом положении. Казна по существу пуста. Это есть реальное положение дел», — рассказал журналистам советник Маи Ахмад Фатти.

Он отметил, что экс-президент положил себе в карман почти 11,5 миллионов долларов, на грузовых самолетах увез дорогие автомобили и другие ценности.

Напомним, на прошлой неделе Яйя Джамме должен был передать власть новому президенту Гамбии, но парламентарии продлили ему полномочия. Накануне политик сообщил, что принял решение все же покинуть свой пост.