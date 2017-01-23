FAN-TV Лента новостей
После нас хоть потоп: Экс-президент Гамбии прихватил с собой бюджет страны
Весь мир

После нас хоть потоп: Экс-президент Гамбии прихватил с собой бюджет страны

Сегодня 1:21
60

После нас хоть потоп: Экс-президент Гамбии прихватил с собой бюджет страны

Банжул, 23 января. Бывший президент Гамбии Яйя Джамме перед тем, как покинуть страну, выкрал практически всю государственную казну.

По словам спецсоветника нового лидера Гамбии, в настоящее время страна на грани финансовой катастрофы.

«Гамбия находится в бедственном финансовом положении. Казна по существу пуста. Это есть реальное положение дел», — рассказал журналистам советник Маи Ахмад Фатти.

Он отметил, что экс-президент положил себе в карман почти 11,5 миллионов долларов, на грузовых самолетах увез дорогие автомобили и другие ценности. 

Напомним, на прошлой неделе Яйя Джамме должен был передать власть новому президенту Гамбии, но парламентарии продлили ему полномочия. Накануне политик сообщил, что принял решение все же покинуть свой пост.

комментарии
Настасья Шеркунова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: протестующих иностранцев не пустили в США, книгу о Трампе сняли с продаж за ложь

Вчера 23:04
215

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли журналистов в ЛНР, Киев готовит наступление на ДНР

Вчера 22:32
386

Сирия новости 22 января 22.30: в Дамаске прекратились бои, в Пальмире подразделение «Щит» отбило у ИГ стратегическую высоту«

Вчера 22:30
617

На въезде в Дамаск остановили грузовик с оружием

Вчера 22:19
235

Элитное подразделение «Щит» сбросило боевиков ИГИЛ с высоты 725 под Пальмирой

Вчера 20:59
2714
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Названы животные, которые могут лечить людей

1:35

Де Мистура указал на важность переговоров по Сирии в Астане

1:25

После нас хоть потоп: Экс-президент Гамбии прихватил с собой бюджет страны

1:21

Конгресс США хочет лишить Трампа возможности снять санкции с России

1:07

New York Times опубликовала фейк о «ядерном ударе» России по США

1:02

Стали известны лидеры первого тура праймериз социалистов Франции

0:28

WikiLeaks пригрозила опубликовать декларацию Трампа за него

0:09

IAAF поблагодарила режиссера нового фильма о допинге в России

23:55

Телегин рассказал о состоянии новорожденной дочери

23:51

Эксперты: В конфликте против России британская армия не продержится и дня

23:34

Стали известны подробности расстрела девушки в Новокубанске

23:18

Фийон: Российский народ нельзя согнуть санкциями

23:05
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Названы животные, которые могут лечить людей
Читать
Закрыть