Конгресс США хочет лишить Трампа возможности снять санкции с России

Вашингтон, 23 января. Лидер демократов в конгрессе США Чак Шумер объявил о том, что группа сенаторов намеревается внести законопроект, запрещающий президенту Дональду Трампу своими указами снимать санкции с России. По предварительным данным, идея этого законопроекта была поддержана сенатором-республиканцем Джоном Маккейном.

Шумер выразил недовольство тем, что Трамп может снять санкции с России своим президентским указом. По его словам, сейчас конгрессмены работают над проектом, который лишит президента такой возможности. Сенатор Маккейн намерен идти дальше и предложить законопроект, ужесточающий санкции против России.

По мнению Шумера, снятие санкций Россия воспримет как «карт-бланш на всякие безобразия», а ее примеру последуют Китай и Иран. Как пишет «Газета.ru», Шумер выразил надежду, что эту инициативу поддержат обе партии.