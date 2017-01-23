New York Times опубликовала фейк о «ядерном ударе» России по США

Вашингтон, 23 января. В Twitter-аккаунте американской газеты The New York Times в это воскресенье появилось сообщения о том, что Россия, якобы, готова нанести ядерный удар по США.

«Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ядерный удар по Соединенным Штатам», – гласит текст опубликованного сообщения.

Вскоре этот твит был удален, а редакций газеты The New York Times опубликовало сообщение о том, что ее взломали «неизвестные хакеры». Сейчас ведется расследование произошедшего, сообщает «Газета.ru»

По некоторым данным, к взлому может быть причастна та же группа хакеров, которая ранее распространяла слухи о смерти британской королевы Елизаветы II и певцы Бритни Спирс.