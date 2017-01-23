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Стали известны лидеры первого тура праймериз социалистов Франции
Политика

Стали известны лидеры первого тура праймериз социалистов Франции

Сегодня 0:28
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Стали известны лидеры первого тура праймериз социалистов Франции

Париж, 23 января. В первом туре праймериз Социалистической партии Франции лидируют бывший министр образования Бенуа Амон и бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Об этом свидетельствуют данные предварительного голосования.

На данный момент обработаны данные примерно с половины участков. У Амона 35 процентов голосов, у Вальса – 31 процент. По итогам праймериз должен определиться единый кандидат от соцпартии.

Второй тур Социалистической партии пройдет 29 января. Выборы нового президента Франции пройдут в два тура. Первый состоится 23 апреля, второй – 7 мая.

 

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Антон Зарубин
#франция
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