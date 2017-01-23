WikiLeaks пригрозила опубликовать декларацию Трампа за него

Вашингтон, 22 января. Организация WikiLeaks предложила пользователям найти и передать ей для публикации налоговую декларацию президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп заявил, что не собирается предоставлять ее для публичной печати.

Соответствующее сообщения было опубликовано в Twitter-аккаунте WikiLeaks. «Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте её к нам на сайт, мы сможем это сделать», – гласит сообщение.

Напомним, что ранее советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп не будет публиковать свою декларацию о доходах. По ее словам, людям не должно быть дела до этой информации.