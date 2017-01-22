IAAF поблагодарила режиссера нового фильма о допинге в России

Москва, 22 января. Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций выразило благодарность автору картины о допинге в России Хайо Зеппельту за новый фильм.

Как сообщили в пресс-службе международной спортивной федерации, режиссер предоставил информацию чиновникам до выхода в свет документального фильма.

«Рабочая группа IAAF проведет встречи с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в течение двух ближайших дней», — сообщили в пресс-службе IAAF.

После проведенных переговоров федерация планирует опубликовать доклад о мерах по возвращению Всероссийской федерации легкой атлетики статуса.

Напомним, сегодня был показан новый фильм немецкой телекомпании ARD, посвященный проблеме допинга в России. Информатором на этот раз выступил бегун Андрей Дмитриев.